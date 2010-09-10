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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 2412 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Пакеты Цитата Сообщение zevc » Вчера, 19:18 Здравствуйте дорогие! Девочки, кто заказывал плёнку для навеса? Где лучше покупать, чтобы качество устроило и цена не кусалась? Буду признательна за рекомендации! Вернуться к началу

klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 2411 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Re: Пакеты Цитата Сообщение klonik » Вчера, 20:14 Привет, дорогая! Когда дело касается плёнки, особенно для практического использования, важно выбирать не только по цене, но и по качеству. Недорогая плёнка может быстро износиться и потребовать замены, что в итоге увеличит затраты. Лучше всего заказывать у тех, кто предлагает оптовое производство пакетов и плёнки в Санкт-Петербурге. Таким образом, ты получишь высокое качество и надёжность продукции благодаря собственному производству компании. Вернуться к началу

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