Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2412
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 13 минут назад

Где можно безопасно купить аккаунт в стим? Так, чтобы он был чистый и через неделю его не заблокировали, потому что прошлый владелец решил его себе вернуть. Хочется в некоторые игры поиграть, без аккаунта это сейчас, к сожалению, просто невозможно.
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