Подскажите
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Подскажите
Где можно безопасно купить аккаунт в стим? Так, чтобы он был чистый и через неделю его не заблокировали, потому что прошлый владелец решил его себе вернуть. Хочется в некоторые игры поиграть, без аккаунта это сейчас, к сожалению, просто невозможно.
Re: Подскажите
Идите на форум http://sayansk-city.ru/index.php?act=Ne ... =02&n=6249 , ищите продавцов с репутацией и покупайте аккаунты у них. Обратите внимание на предложения, в которых действует гарантия – там прямо в условиях прописано, что аккаунт надежный, что если что-то не так пойдет, то деньги вернут. Но в целом, если с проверенными продавцами сотрудничать, то ничего не так пойти не может, все потом нормально работает.
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