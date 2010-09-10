Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2413
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:39

Где можно безопасно купить аккаунт в стим? Так, чтобы он был чистый и через неделю его не заблокировали, потому что прошлый владелец решил его себе вернуть. Хочется в некоторые игры поиграть, без аккаунта это сейчас, к сожалению, просто невозможно.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2418
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:05

Идите на форум http://sayansk-city.ru/index.php?act=Ne ... =02&n=6249 , ищите продавцов с репутацией и покупайте аккаунты у них. Обратите внимание на предложения, в которых действует гарантия – там прямо в условиях прописано, что аккаунт надежный, что если что-то не так пойдет, то деньги вернут. Но в целом, если с проверенными продавцами сотрудничать, то ничего не так пойти не может, все потом нормально работает.
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