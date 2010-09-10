Сообщение klonik » Сегодня, 11:39

Где можно безопасно купить аккаунт в стим? Так, чтобы он был чистый и через неделю его не заблокировали, потому что прошлый владелец решил его себе вернуть. Хочется в некоторые игры поиграть, без аккаунта это сейчас, к сожалению, просто невозможно.