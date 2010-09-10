Подскажите
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Подскажите
Какая сейчас есть площадка с аккаунтами и цифровыми продуктами? Я хочу купить игровой аккаунт, но не знаю где безопаснее совершить сделку. Если вы мне подскажите, то я вам буду очень признательна за информацию.
Re: Подскажите
Могу посоветовать вам аккаунт посмотреть тут https://taxodrom.ru/lolztim-market-nova ... razheniya/ . Если вы игрок, то должны знать, что это один из самых популярных и надежных маркетплейсов по продаже самых разных аккаунтов, начиная от Telegram и заканчивая Spotify. Ассортимент очень большой, и вы все равно сможете подобрать для себя продукт, который будет полностью устраивать как по наполнению, так и по стоимости. Если есть какие-то проблемы можно обратиться в поддержку, она всегда идет на контакт и может помочь решить проблемы, которые есть с аккаунтами. По крайней мере по надежности и безопасности мне эта площадка нравится гораздо больше других.
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