Сообщение zevc » Сегодня, 12:20

Здравствуйте! Подскажите, где можно заказать 3D печать небольших деталей. У меня постоянно есть запрос на них. Поэтому хотелось бы иметь дело с компанией, которая такой печатью занимается постоянно. Если знаете надежную, то порекомендуйте мне, пожалуйста. Я буду вам очень признательна за инфо.