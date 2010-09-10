3D печать

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2418
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

3D печать

Сообщение zevc » Сегодня, 12:20

Здравствуйте! Подскажите, где можно заказать 3D печать небольших деталей. У меня постоянно есть запрос на них. Поэтому хотелось бы иметь дело с компанией, которая такой печатью занимается постоянно. Если знаете надежную, то порекомендуйте мне, пожалуйста. Я буду вам очень признательна за инфо.
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