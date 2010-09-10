3D печать
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3D печать
Здравствуйте! Подскажите, где можно заказать 3D печать небольших деталей. У меня постоянно есть запрос на них. Поэтому хотелось бы иметь дело с компанией, которая такой печатью занимается постоянно. Если знаете надежную, то порекомендуйте мне, пожалуйста. Я буду вам очень признательна за инфо.
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