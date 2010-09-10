3D печать
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3D печать
Здравствуйте! Подскажите, где можно заказать 3D печать небольших деталей. У меня постоянно есть запрос на них. Поэтому хотелось бы иметь дело с компанией, которая такой печатью занимается постоянно. Если знаете надежную, то порекомендуйте мне, пожалуйста. Я буду вам очень признательна за инфо.
Re: 3D печать
Добрый день, несколько раз заказывала 3D печать https://3dm.spb.ru/ . Тоже детали небольшие в этой компании заказывала, вроде все отлично у них получилось. Рекомендую вам тоже к ним обратиться, тем более у этой компании 100% новое оборудование. Делают быстро и качественно, по крайней мере меня полностью устраивают. Просчетов у них в сотрудничестве ни разу не было. Цены отличные, невысокие. В компании работают профессиональные люди и это сразу заметно. Единственный недостаток, который я для себя заметила они берутся только за объемные заказы. Хотя, если вам нужно много, то мне кажется выгоднее всего скорее именно сюда обратиться. А так компания отличная, ничего плохого про нее сказать не могу. В любом случае вы не узнаете про нее, пока сами не попробуете воспользоваться услугами этой компании.
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