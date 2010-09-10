Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте! Мне нужно не только складское оборудование, но еще и программное обеспечение для комфортного ведения бизнеса. Говорят, есть компания, которая помогает в этом. Кто знаком с ней, что вы можете мне порекомендовать? Буду очень благодарна за информацию.
Re: Подскажите
Добрый день, вы можете приобрести оборудование складское и программное обеспечение тут https://centralnysklad.ru/ . Это маркетплейс товаров и цифровых решений для автоматизации складской и транспортной логистики. Если у вас свой бизнес, то многие инструменты с этой платформы вам будут очень полезны. Тут представлен просто широкий ассортимент товаров и программных продуктов, для автоматизации процессов на складе и в транспортной системе компании. Многие кто воспользовался услугами этой площадки остались довольны результатом и вернулись для сотрудничества еще ни один раз. Если вам интересно, и вы нуждаетесь в таких инструментах рекомендую вам связаться с представителем маркетплейса. Насколько мне известно при необходимости они готовы даже разработать именно под ваши потребности.
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