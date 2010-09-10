Планировщик грузового пространства

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2418
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Планировщик грузового пространства

Сообщение zevc » Сегодня, 12:50

Девочки, всем привет! Расскажите, что это за система такая Garpix Load System? Если честно я вообще о такой не слышала раньше. А тут встретились с партнером и мне рассказал, что такая система очень эффективная. Где можно о ней более подробно узнать, подскажите?
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