Сообщение zevc » Сегодня, 12:50

Девочки, всем привет! Расскажите, что это за система такая Garpix Load System? Если честно я вообще о такой не слышала раньше. А тут встретились с партнером и мне рассказал, что такая система очень эффективная. Где можно о ней более подробно узнать, подскажите?