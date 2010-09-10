Планировщик грузового пространства
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Планировщик грузового пространства
Девочки, всем привет! Расскажите, что это за система такая Garpix Load System? Если честно я вообще о такой не слышала раньше. А тут встретились с партнером и мне рассказал, что такая система очень эффективная. Где можно о ней более подробно узнать, подскажите?
Re: Планировщик грузового пространства
Привет, я тут https://glsystem.net/ приобретала систему. Есть несколько тарифов, можно будет вам выбрать под свои потребности. Сама система очень эффективная и действительно помогает контролировать процессы на складе. Система новая, уже используется многими крупными российскими компаниями. Если говорить простыми словами, то Garpix Load System-это программное обеспечение для загрузки контейнеров, грузовиков, палет и других транспортных средств. Вы можете, кстати, попробовать систему абсолютно бесплатно. Если она вам понравится, сможете уже приобрести. Самое главное, что программное обеспечение российское и значит никаких проблем не будет. Раньше все ПО было зарубежное, а сейчас многое пытаются импортозаместить.
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