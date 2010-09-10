Сообщение zevc » Сегодня, 12:57

Привет, а где вы на Андройд скачиваете приложения и игры? Может быть есть какая-нибудь платформа, которая вам нравится? Поделитесь, я бы тоже хотела скачать интересные игры и приложения. Если подскажите, буду очень признательна за информацию.