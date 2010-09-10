Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2418
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:57

Привет, а где вы на Андройд скачиваете приложения и игры? Может быть есть какая-нибудь платформа, которая вам нравится? Поделитесь, я бы тоже хотела скачать интересные игры и приложения. Если подскажите, буду очень признательна за информацию.
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