Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2418
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:57

Привет, а где вы на Андройд скачиваете приложения и игры? Может быть есть какая-нибудь платформа, которая вам нравится? Поделитесь, я бы тоже хотела скачать интересные игры и приложения. Если подскажите, буду очень признательна за информацию.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2417
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 21:01

Привет, я скачиваю тут https://livepda.ru/ . Совсем недавно познакомилась с этой платформой и прямо сказать зависла на ней. Потому что тут такое большое количество игр и приложений, что даже глаза разбираются. Мне кажется, что каждый человек по своему жанру сможет тут найти интересную игру. Мне очень нравится, есть не только платные игры, но и бесплатные. Так что каждый пользователь для себя сможет найти интересную игру. Кроме всего этого в разделах сайта можно почитать статьи про хитрости по работе со смартфонами, узнать последние новости и скачать лучшие приложения для телефона из представленного списка. Так что платформа очень интересная и полезная для владельцев Андройд.
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