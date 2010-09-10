Дело о лизинговом споре
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Дело о лизинговом споре
Спор у нас вышел с лизинговой компанией В Воронеже. Немного просрочили мы выплату и теперь эта компания грозит отобрать весь свой товар. Срочно нужен адвокат.
Re: Дело о лизинговом споре
Вам не просто адвокат нужен, а специализирующийся именно на лизинговых спорах. В таких вопросах много нюансов и лучше нанять действительно профессионала, чтобы в результате проигрыша не потерять всё.
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