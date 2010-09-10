Дело о лизинговом споре

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Дело о лизинговом споре

Сообщение Companion » Сегодня, 07:49

Спор у нас вышел с лизинговой компанией В Воронеже. Немного просрочили мы выплату и теперь эта компания грозит отобрать весь свой товар. Срочно нужен адвокат.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Дело о лизинговом споре

Сообщение дядя Коля » 53 минуты назад

Вам не просто адвокат нужен, а специализирующийся именно на лизинговых спорах. В таких вопросах много нюансов и лучше нанять действительно профессионала, чтобы в результате проигрыша не потерять всё.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость