Эвакуатор

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2420
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Эвакуатор

Сообщение klonik » Сегодня, 11:09

Посоветуйте мне компанию по эвакуации автомобиля, которая гарантирует бережную и аккуратную доставку транспорта. А то у меня был опыт не очень хороший. Вот не хотелось бы еще раз с таким отношением столкнуться. Если знаете хорошую компанию по эвакуации автомобиля подскажите?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя