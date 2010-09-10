Сообщение klonik » Сегодня, 11:09

Посоветуйте мне компанию по эвакуации автомобиля, которая гарантирует бережную и аккуратную доставку транспорта. А то у меня был опыт не очень хороший. Вот не хотелось бы еще раз с таким отношением столкнуться. Если знаете хорошую компанию по эвакуации автомобиля подскажите?