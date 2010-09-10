Эвакуатор
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Эвакуатор
Посоветуйте мне компанию по эвакуации автомобиля, которая гарантирует бережную и аккуратную доставку транспорта. А то у меня был опыт не очень хороший. Вот не хотелось бы еще раз с таким отношением столкнуться. Если знаете хорошую компанию по эвакуации автомобиля подскажите?
Re: Эвакуатор
Я вам могу порекомендовать обратиться в компанию «Буксир24». Вот сайт этой компании buxir24.ru. Вы сможете даже на сайте рассчитать примерную стоимость эвакуации вашего транспорта. Если хотите, то можете позвонить по номеру и связаться с оператором. Он сам вам все подробно расскажет о стоимости. А так компания очень ответственно относится к своей работе. Я уверена, вам они транспортируют лучшем образом автомобилем, потому что сотрудники компании обучены этому. Вообще, эта компания очень популярна, это целая сеть, которая предлагает хорошие условия для транспортировки любого транспорта. Даже сельскохозяйственная техника, а также и фуры для них не проблема. Уверена, в этим они тоже прекрасно смогут справиться. В общем, рекомендую вам обращаться именно к ним.
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