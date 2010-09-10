Типография
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Типография
Кто может срочно создать и распечатать две сотни буклетов для предстоящей выставки? Об участии узнали недавно, ответственный сотрудник пропустил приглашение, отказываться нельзя, это наш шанс. Позвонили по разным исполнителям, везде очередь от месяца.
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