Типография

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2421
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Типография

Сообщение klonik » Сегодня, 12:13

Кто может срочно создать и распечатать две сотни буклетов для предстоящей выставки? Об участии узнали недавно, ответственный сотрудник пропустил приглашение, отказываться нельзя, это наш шанс. Позвонили по разным исполнителям, везде очередь от месяца.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2422
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Типография

Сообщение zevc » Сегодня, 19:48

И это нормально, хорошая типография никогда без работы не сидит. Впрочем, некоторые предлагают услугу срочного изготовления. Эта https://mosprint77.ru/ типография так точно, сами к ним обращались с похожим запросом. Работают от и до, то есть и сам буклет вам могут разработать, и распечатать, и все остальное сделать. Даже несмотря на срочность расценки у них приемлемые, не сильно дорого.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей