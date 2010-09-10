Типография
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Типография
Кто может срочно создать и распечатать две сотни буклетов для предстоящей выставки? Об участии узнали недавно, ответственный сотрудник пропустил приглашение, отказываться нельзя, это наш шанс. Позвонили по разным исполнителям, везде очередь от месяца.
Re: Типография
И это нормально, хорошая типография никогда без работы не сидит. Впрочем, некоторые предлагают услугу срочного изготовления. Эта https://mosprint77.ru/ типография так точно, сами к ним обращались с похожим запросом. Работают от и до, то есть и сам буклет вам могут разработать, и распечатать, и все остальное сделать. Даже несмотря на срочность расценки у них приемлемые, не сильно дорого.
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