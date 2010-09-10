Отель

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2421
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Отель

Сообщение klonik » Сегодня, 13:36

Дорогие коллеги, посоветуйте хорошие апартаменты в центре Москвы, пожалуйста. Чтобы и парковка была, и всё включено, и сервис отличный. Планируем поездку через две недели.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей