Отель
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Отель
Дорогие коллеги, посоветуйте хорошие апартаменты в центре Москвы, пожалуйста. Чтобы и парковка была, и всё включено, и сервис отличный. Планируем поездку через две недели.
Re: Отель
Приветствую вас! Пожалуй, такого уровня могу посоветовать апарт-отели «Райдо». Здесь https://raido.moscow всё на высоком уровне. Апартаменты нестандартного размера, просторные, виды из окна великолепные. Кухня большая, оборудована всем необходимым. Вокруг отеля тоже красиво: зелёные скверы, торговые центры. Мы месяц назад останавливались здесь во время деловой поездки. Отчётные документы выдают без проблем. В общем, всё понравилось.
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