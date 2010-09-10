Отель

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2421
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Отель

Сообщение klonik » Сегодня, 13:36

Дорогие коллеги, посоветуйте хорошие апартаменты в центре Москвы, пожалуйста. Чтобы и парковка была, и всё включено, и сервис отличный. Планируем поездку через две недели.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2422
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Отель

Сообщение zevc » 58 минут назад

Приветствую вас! Пожалуй, такого уровня могу посоветовать апарт-отели «Райдо». Здесь https://raido.moscow всё на высоком уровне. Апартаменты нестандартного размера, просторные, виды из окна великолепные. Кухня большая, оборудована всем необходимым. Вокруг отеля тоже красиво: зелёные скверы, торговые центры. Мы месяц назад останавливались здесь во время деловой поездки. Отчётные документы выдают без проблем. В общем, всё понравилось.
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