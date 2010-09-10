Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.



Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить Поиск Расширенный поиск 1 сообщение • Страница 1 из 1

Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 230 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Какие нюансы у покупки авто из-за границы? Цитата Сообщение Buneyaz » Сегодня, 03:19 Когда 3 года назад вышла Porsche Panamera GTS, я очень захотел купить эту машину, но тогда не мог себе её позволить. А сейчас я не могу найти её в Москве в хорошем состоянии, хотя искал долго и упорно. Знакомый, который работает в GetCar https://getcar.ru/ , рассказал о том, что я могу купить авто из-за границы и мне его привезут в лучшем виде. Но я почитал о самой процедуре и теперь переживаю, что в какой-то момент что-то может пойти не так. Вдруг доставка сорвётся или её по какой-то не зависимой от меня причине задержат на таможне? Какие нюансы у покупки авто из-за границы? Был ли у вас такой опыт приобретения в Москве? Вернуться к началу

Ответить 1 сообщение • Страница 1 из 1

Вернуться в «Болталка»