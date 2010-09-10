Какие нюансы у покупки авто из-за границы?
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Какие нюансы у покупки авто из-за границы?
Когда 3 года назад вышла Porsche Panamera GTS, я очень захотел купить эту машину, но тогда не мог себе её позволить. А сейчас я не могу найти её в Москве в хорошем состоянии, хотя искал долго и упорно. Знакомый, который работает в GetCar https://getcar.ru/ , рассказал о том, что я могу купить авто из-за границы и мне его привезут в лучшем виде. Но я почитал о самой процедуре и теперь переживаю, что в какой-то момент что-то может пойти не так. Вдруг доставка сорвётся или её по какой-то не зависимой от меня причине задержат на таможне? Какие нюансы у покупки авто из-за границы? Был ли у вас такой опыт приобретения в Москве?
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