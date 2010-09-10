Зачем нужен бризер в городской квартире?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2423
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Зачем нужен бризер в городской квартире?

Сообщение zevc » Вчера, 19:51

Зачем нужен бризер в городской квартире?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2422
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Зачем нужен бризер в городской квартире?

Сообщение klonik » Вчера, 19:53

Если заботитесь о своем здоровье и здоровье проживающих рядом близких, то он точно необходим в доме. Вот https://happyshar.ru/svezhiy-vozduh-bez ... -kvartire/ почитайте про него. Я уже лет 5пользуюсь, дышать стало в разы легче!
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