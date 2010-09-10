Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2430
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 14:40

Увидела пост о необходимости обратных клапанов для трубопроводов. Почему они важны и какие функции выполняют? Вроде мелочь, но, может, это критично для системы?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2429
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 14:41

Обратные клапаны играют ключевую роль в трубопроводных системах, предотвращая обратный поток жидкости и снижая риск гидравлического удара. Используя обратные клапаны, можно значительно продлить срок службы всей системы и повысить её надежность. Если интересуешься глубже, рекомендую почитать статью на эту тему - много полезного и интересного. Вот ссылка: https://goo-gl.ru/novosti/23201-pochemu ... istem.html . Уверена, ты найдешь там много полезной информации!
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