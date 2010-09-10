Курсы повышения квалификации
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Курсы повышения квалификации
Добрый день, подскажите можно ли в Санкт-Петербурге где-то пройти обучение на косметолога-эстетиста? У меня есть медицинское образование и хочу немного сменить свою деятельность. Хотелось бы обучаться дистанционно, интересно есть вообще такая возможность или нет?
Re: Курсы повышения квалификации
Здравствуйте, я тоже сейчас прохожу обучение на косметолога-эстетиста тут https://institut-medicina.ru/spb/kosmetik-estetist-pp/ . Сначала хотела пойти обучаться очно, но не так много ВУЗов где предлагают такое обучение. Но, нашла в заочном формате. Прошла обучение только несколько дней, хотя обучение проходит по 1,5 месяца. Преподаватели мне очень понравились, так как очень просто и понятно объясняют. Ну, это мне со стороны медицинского работника. А если нет у вас медобразования, то наверно так другие сроки обучения мне кажется. Нужно узнавать насчет этого, конечно. Потому что все зависит от того, какое образование у вас начальное образование. А так по стоимости обучение недорогое, можно, по-моему, даже в рассрочку очень удобно на самом деле. Если есть вопросы, то на сайте специалист вас может проконсультировать.
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