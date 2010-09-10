Сообщение klonik » Вчера, 18:22

Добрый день, подскажите можно ли в Санкт-Петербурге где-то пройти обучение на косметолога-эстетиста? У меня есть медицинское образование и хочу немного сменить свою деятельность. Хотелось бы обучаться дистанционно, интересно есть вообще такая возможность или нет?