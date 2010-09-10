Сообщение klonik » Вчера, 18:33

Привет! Нужен ваш совет. В последнее время активно интересуюсь обновлением интерьера и хочу узнать больше о приобретении мебели в Москве. Видела много предложений, но сложно определиться. Как не прогадать с выбором и не переплатить за качество? Кто-то, может, поделится хорошими ссылками или проверенными магазинами?