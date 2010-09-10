Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2429
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 20:28

Подскажите, пожалуйста магазин металлопроката в Астане? Где продается металл хорошего качества и самое главное по доступной цене. Если вы сами покупаете где-то металл, то делитесь контактами компании. Я вам за информацию буду очень признательна.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2430
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:58

Я если честно от металла вообще далека и мне он был не нужен. А тут я купила дачу и затеяла там ремонт. Поэтому я совсем недавно воспользовалась услугами компании «Снабтехмет» https://snabtechmet.kz . Эта компания занимается продажей металлопроката. Я очень осталась довольна ассортиментом компании, обслуживанием и доставкой. Ассортимент очень широкий я даже первого раза не смогла определиться какой металл мне нужен был. Ладно хотя бы в компании есть консультанты, которые мне помогали с выбором. Получив металл, теперь могу сказать качество товара на высоте. Сотрудники оказались настоящими профессионалами. Быстро помогли с выбором. А доставка прошла без проблем. Рекомендую вам тоже попробовать обратиться в эту компанию. Уверена, вам тоже помогут с выбором металла.
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