Подскажите
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Подскажите
Подскажите, пожалуйста магазин металлопроката в Астане? Где продается металл хорошего качества и самое главное по доступной цене. Если вы сами покупаете где-то металл, то делитесь контактами компании. Я вам за информацию буду очень признательна.
Re: Подскажите
Я если честно от металла вообще далека и мне он был не нужен. А тут я купила дачу и затеяла там ремонт. Поэтому я совсем недавно воспользовалась услугами компании «Снабтехмет» https://snabtechmet.kz . Эта компания занимается продажей металлопроката. Я очень осталась довольна ассортиментом компании, обслуживанием и доставкой. Ассортимент очень широкий я даже первого раза не смогла определиться какой металл мне нужен был. Ладно хотя бы в компании есть консультанты, которые мне помогали с выбором. Получив металл, теперь могу сказать качество товара на высоте. Сотрудники оказались настоящими профессионалами. Быстро помогли с выбором. А доставка прошла без проблем. Рекомендую вам тоже попробовать обратиться в эту компанию. Уверена, вам тоже помогут с выбором металла.
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