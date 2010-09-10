Сообщение klonik » Вчера, 20:28

Подскажите, пожалуйста магазин металлопроката в Астане? Где продается металл хорошего качества и самое главное по доступной цене. Если вы сами покупаете где-то металл, то делитесь контактами компании. Я вам за информацию буду очень признательна.