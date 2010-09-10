Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2429
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 20:34

Привет, девочки! Кто-нибудь может подсказать, где можно купить качественные маты для йоги? Хочу начать заниматься дома, но не знаю, какие лучше выбрать и где их найти.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2430
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 23:07

Привет! Я тоже искала маты для йоги и наткнулась на сайт https://sport-center.by . У них отличный выбор, и доставка по Минску и всей Беларуси очень удобная! Я сама купила там мат и осталась довольна - он очень удобный и не скользит. Перед покупкой обязательно посмотри отзывы других пользователей, они помогут сделать правильный выбор. Если возникнут вопросы, консультанты на сайте всегда готовы помочь.
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