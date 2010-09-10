Подскажите
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Подскажите
Привет, девочки! Кто-нибудь может подсказать, где можно купить качественные маты для йоги? Хочу начать заниматься дома, но не знаю, какие лучше выбрать и где их найти.
Re: Подскажите
Привет! Я тоже искала маты для йоги и наткнулась на сайт https://sport-center.by . У них отличный выбор, и доставка по Минску и всей Беларуси очень удобная! Я сама купила там мат и осталась довольна - он очень удобный и не скользит. Перед покупкой обязательно посмотри отзывы других пользователей, они помогут сделать правильный выбор. Если возникнут вопросы, консультанты на сайте всегда готовы помочь.
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