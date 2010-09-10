Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2431
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 19:09

Всем привет! Ни для кого не секрет, что многие компании свою деятельность свернули на территории России. В том числе и компании, которые производили промышленные подшипники. Сейчас вообще, где-то можно купить подшипники для предприятий? В какой компании мне лучше купить, где качественные подшипники.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2430
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 21:10

Привет, я тебе могу посоветовать купить подшипники для предприятий в компании ТД ББС-РУС. Можете просто в интернете в поисковике вбить и вам выйдет официальный сайт производителя. Лучше всего заказывать, конечно у него. Потому что так выходит гораздо безопаснее и надежнее. Правда подшипники этой компании еще продаются на маркетплейсах. Там тоже можно купить, но выгоднее всего покупать у официального представителя все-таки. Потому что он еще постоянным клиентам предлагает неплохую скидку. В общем, смотрите сами какие подшипники вам покупать. Но я бы все-таки вам рекомендовала в компании ТД ББС-РУС. Тем более насколько мне известно подшипники отечественного производства и качество должно быть хорошее все-таки.
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