Подскажите
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Подскажите
Всем привет! Ни для кого не секрет, что многие компании свою деятельность свернули на территории России. В том числе и компании, которые производили промышленные подшипники. Сейчас вообще, где-то можно купить подшипники для предприятий? В какой компании мне лучше купить, где качественные подшипники.
Re: Подскажите
Привет, я тебе могу посоветовать купить подшипники для предприятий в компании ТД ББС-РУС. Можете просто в интернете в поисковике вбить и вам выйдет официальный сайт производителя. Лучше всего заказывать, конечно у него. Потому что так выходит гораздо безопаснее и надежнее. Правда подшипники этой компании еще продаются на маркетплейсах. Там тоже можно купить, но выгоднее всего покупать у официального представителя все-таки. Потому что он еще постоянным клиентам предлагает неплохую скидку. В общем, смотрите сами какие подшипники вам покупать. Но я бы все-таки вам рекомендовала в компании ТД ББС-РУС. Тем более насколько мне известно подшипники отечественного производства и качество должно быть хорошее все-таки.
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