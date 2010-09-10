Сообщение zevc » Вчера, 19:09

Всем привет! Ни для кого не секрет, что многие компании свою деятельность свернули на территории России. В том числе и компании, которые производили промышленные подшипники. Сейчас вообще, где-то можно купить подшипники для предприятий? В какой компании мне лучше купить, где качественные подшипники.