Сообщение klonik » Сегодня, 18:16

Здравствуйте, посоветуйте мне хорошую студию или ребят, которые занимаются разработкой игр? Может, кто-то из вас обращался и вам очень понравилось? Буду рада, если вы мне подскажите хороших специалистов. По поводу игры есть одна идея у меня и хотелось бы проконсультироваться.