Разработка игр
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Разработка игр
Здравствуйте, посоветуйте мне хорошую студию или ребят, которые занимаются разработкой игр? Может, кто-то из вас обращался и вам очень понравилось? Буду рада, если вы мне подскажите хороших специалистов. По поводу игры есть одна идея у меня и хотелось бы проконсультироваться.
Re: Разработка игр
Добрый день, я вам могу посоветовать обратиться сюда https://comongames.ru/ . Эта студия разработки игр занимается еще и музыкой, созданием сценария, геймдизайном и другими услугами. Сама лично, я к ним пока не обращалась. Но, у меня есть несколько ребят, которые занимаются сами разработкой игр. А на доработку в студию отдают. По цене так выходит оптимально, и они выполняют свои услуги точно в срок, без задержек. Специалисты этой студии хорошо знают свое дело и поэтому можете смело к ним обращаться. Вообще, на официальном сайте студии по разработкам игр вы можете посмотреть кейс, готовые проекты с которыми они работали. В общем, я вам рекомендую обратиться в студию разработки игр Comon games.
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