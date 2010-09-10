Вопрос про домашнего питомца
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Вопрос про домашнего питомца
Добрый день! Подскажите, где можно получить актуальную информацию по лечению и уходу за животными? У меня есть несколько питомцев и хочется, чтобы они были у меня здоровы. Хочу, как можно больше знать всю информацию, как правильно ухаживать за животными.
Re: Вопрос про домашнего питомца
Здравствуйте, есть вет портал для домашних животных. Там как раз есть вся необходимая информация для этого. Есть много информации по тому как ухаживать за кошками, так и собаками. Тут найти нужную и полезную информацию по уходу за животными вообще не проблема на самом деле. У меня тоже есть два питомца, не очень люблю по каждому вопросу обращаться к ветеринару. Потому что иногда вопрос очень простой, но несмотря на это прием обходится очень дорого. Можно найти информацию необходимую на ветеринарном портале для животных. Если хотите тоже им воспользоваться, он бесплатный. Да и поиск сам по себе очень легкий. Рекомендую за всей информацией по уходу за животными обращаться на этот портал.
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