Сообщение klonik » Сегодня, 18:24

Добрый день! Подскажите, где можно получить актуальную информацию по лечению и уходу за животными? У меня есть несколько питомцев и хочется, чтобы они были у меня здоровы. Хочу, как можно больше знать всю информацию, как правильно ухаживать за животными.