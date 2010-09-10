Мебель

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2437
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Мебель

Сообщение klonik » Сегодня, 18:40

Добрый день, подскажите где можно посмотреть кровать-чердак для дочки? Магазинов мебельных не так много в Москве. С мужем никак не можем выбрать в каком лучше купить. Может, вы нам подскажите где самый большой выбор? Буду признательна за информацию вам.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2437
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Мебель

Сообщение zevc » 51 минуту назад

Здравствуйте, мне кажется больше на moskva.legkomebel.ru всего детской мебели. Потому что этот магазин является не только продавцом, но и производителем мебели. Получается, что целое производство у них, и вы с легкостью сможете выбрать у них нужную кровать ребенку. Я у них тоже покупала и комод детский, и кровать тоже покупала. Все отлично, все хорошего качества и придраться нечего. Если хотите, то у этой компании можно даже попросить сертификаты качества. Они вам предоставят все, как и положено. Но, я вам могу сказать, что действительно компания предлагает хорошего качества детскую мебель, изготовленную из качественного и самое главное безопасного материала. Уверена, если вы тут приобретете мебель, то она вас устроит как по качеству, так и по стоимости.
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