Сообщение klonik » Сегодня, 18:40

Добрый день, подскажите где можно посмотреть кровать-чердак для дочки? Магазинов мебельных не так много в Москве. С мужем никак не можем выбрать в каком лучше купить. Может, вы нам подскажите где самый большой выбор? Буду признательна за информацию вам.