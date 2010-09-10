Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2437
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 19:08

Недавно увидела объявление от фирмы по аренде техники. Заинтересовалась и теперь думаю о долгосрочной аренде поломоечной машины. У кого есть опыт, на что обратить внимание?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2437
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 21:14

Смотри, главное - обслуживание поломоечной машины. Многие упускают это из виду, а ведь от него зависит долговечность техники. Советую почитать на эту тему, например, статью здесь: https://www.time-samara.ru/content/view ... nyh-mashin . Там описаны важные моменты, которые помогут избежать неприятных сюрпризов. Ну и главное, не забывай об обязанности регулярно проверять технику на наличие повреждений. Это сбережёт нервы и средства.
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