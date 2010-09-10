Подскажите
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Подскажите
Недавно увидела объявление от фирмы по аренде техники. Заинтересовалась и теперь думаю о долгосрочной аренде поломоечной машины. У кого есть опыт, на что обратить внимание?
Re: Подскажите
Смотри, главное - обслуживание поломоечной машины. Многие упускают это из виду, а ведь от него зависит долговечность техники. Советую почитать на эту тему, например, статью здесь: https://www.time-samara.ru/content/view ... nyh-mashin . Там описаны важные моменты, которые помогут избежать неприятных сюрпризов. Ну и главное, не забывай об обязанности регулярно проверять технику на наличие повреждений. Это сбережёт нервы и средства.
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