Сообщение klonik » Сегодня, 20:50

Девочки, привет! Я хочу купить дом в Сочи, но не знаю в какую компанию мне лучше всего обратиться. Потому что никогда ранее не покупала недвижимость и поэтому хотелось бы мне иметь хоть какие-нибудь гарантии.