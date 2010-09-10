Недвижимость
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Недвижимость
Девочки, привет! Я хочу купить дом в Сочи, но не знаю в какую компанию мне лучше всего обратиться. Потому что никогда ранее не покупала недвижимость и поэтому хотелось бы мне иметь хоть какие-нибудь гарантии.
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