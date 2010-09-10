Террасная доска

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2437
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Террасная доска

Сообщение klonik » Сегодня, 21:00

Девушки, племянница мечтает о ремонте на даче и хочет построить небольшую террасу. Мы пытаемся разобраться, какие материалы лучше выбрать, чтобы они не только выглядели красиво, но и служили долго. Кто-то из вас сталкивался с подобной задачей?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2437
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Террасная доска

Сообщение zevc » 9 минут назад

Здравствуйте! Создание уютной и долговечной террасы – это мечта многих, я тоже в свое время долго над этим думала. Секрет в правильном выборе материалов. Опыт подсказал мне, что лучшим вариантом является использование террасной доски ДПК. У нее масса плюсов: она устойчива к климатическим воздействиям, долговечна и выглядит презентабельно. Советую перейти на сайт для подробностей.
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