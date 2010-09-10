Сообщение klonik » Вчера, 21:00

Девушки, племянница мечтает о ремонте на даче и хочет построить небольшую террасу. Мы пытаемся разобраться, какие материалы лучше выбрать, чтобы они не только выглядели красиво, но и служили долго. Кто-то из вас сталкивался с подобной задачей?