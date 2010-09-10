Грузоперевозки
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Грузоперевозки
Переезжаю в другой город и нужно найти транспортную компанию, которая перевезёт мои вещи недорого и безопасно. Есть ли у кого-нибудь положительные примеры?
Re: Грузоперевозки
Приветствую! О, я тоже недавно переезжала, так что знаю, что это за забота. Могу порекомендовать обратиться к https://perevozki-elbor.ru/ . Они уже давно на рынке и имеют всё необходимое для безопасной и недорогой транспортировки. У меня с ними не было никаких проблем, сроки соблюдали тщательно, вещи прибыли в целости и сохранности. Если обратишься к ним, скорее всего, не разочаруешься.
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