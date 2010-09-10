Грузоперевозки

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2437
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Грузоперевозки

Сообщение klonik » Сегодня, 21:06

Переезжаю в другой город и нужно найти транспортную компанию, которая перевезёт мои вещи недорого и безопасно. Есть ли у кого-нибудь положительные примеры?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2437
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Грузоперевозки

Сообщение zevc » 46 минут назад

Приветствую! О, я тоже недавно переезжала, так что знаю, что это за забота. Могу порекомендовать обратиться к https://perevozki-elbor.ru/ . Они уже давно на рынке и имеют всё необходимое для безопасной и недорогой транспортировки. У меня с ними не было никаких проблем, сроки соблюдали тщательно, вещи прибыли в целости и сохранности. Если обратишься к ним, скорее всего, не разочаруешься.
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