Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2440
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:34

Говорят, что сервисы многие сейчас не используют Service Level Agreement. Интересно, по какой причине? Ведь это соглашение закрепляет договорные отношения между клиентом и сервисом, например. Что вы вообще можете насчет этого сказать? Что вы думаете по этому поводу?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость