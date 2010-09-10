Подскажите
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Подскажите
Говорят, что сервисы многие сейчас не используют Service Level Agreement. Интересно, по какой причине? Ведь это соглашение закрепляет договорные отношения между клиентом и сервисом, например. Что вы вообще можете насчет этого сказать? Что вы думаете по этому поводу?
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