Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2440
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 12:34

Говорят, что сервисы многие сейчас не используют Service Level Agreement. Интересно, по какой причине? Ведь это соглашение закрепляет договорные отношения между клиентом и сервисом, например. Что вы вообще можете насчет этого сказать? Что вы думаете по этому поводу?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2440
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 20:40

Мне кажется, и так все понятно про sla. Так как это соглашение об уровне обслуживания. Если его нет, то и доверять сервису не стоит. А так компания более ответственно подходит к своей работе и показывает свою направленность на клиента. В этом соглашение, в документе излагают конкретные услуги, обязанности и ожидания от сервиса. Например, в соглашении можно прописать, какие устройства будет обслуживать сервисная компания, а также время, в которое будет доступна техподдержка. В общем, описывается практически все о взаимодействие сразу двух сторон. Если говорить простыми словами, что упрощает коммуникацию между сторонами и определяет ожидания клиентов.
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