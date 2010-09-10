Подскажите
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Подскажите
Говорят, что сервисы многие сейчас не используют Service Level Agreement. Интересно, по какой причине? Ведь это соглашение закрепляет договорные отношения между клиентом и сервисом, например. Что вы вообще можете насчет этого сказать? Что вы думаете по этому поводу?
Re: Подскажите
Мне кажется, и так все понятно про sla. Так как это соглашение об уровне обслуживания. Если его нет, то и доверять сервису не стоит. А так компания более ответственно подходит к своей работе и показывает свою направленность на клиента. В этом соглашение, в документе излагают конкретные услуги, обязанности и ожидания от сервиса. Например, в соглашении можно прописать, какие устройства будет обслуживать сервисная компания, а также время, в которое будет доступна техподдержка. В общем, описывается практически все о взаимодействие сразу двух сторон. Если говорить простыми словами, что упрощает коммуникацию между сторонами и определяет ожидания клиентов.
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