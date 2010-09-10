Грузоперевозки
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Грузоперевозки
Нам нужно из Китая привезти партию инструментов на продажу. Ищем надежного, ответственного и самое главное компетентного перевозчика. Который не только вовремя доставит груз в хорошем состоянии, но еще и займется таможенным оформлением. Подскажите, надежную логистическую компанию?
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