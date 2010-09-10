Сообщение zevc » Сегодня, 13:41

Нам нужно из Китая привезти партию инструментов на продажу. Ищем надежного, ответственного и самое главное компетентного перевозчика. Который не только вовремя доставит груз в хорошем состоянии, но еще и займется таможенным оформлением. Подскажите, надежную логистическую компанию?