Грузоперевозки

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zevc
Пользователь RZN.info
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Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Грузоперевозки

Сообщение zevc » Сегодня, 13:41

Нам нужно из Китая привезти партию инструментов на продажу. Ищем надежного, ответственного и самое главное компетентного перевозчика. Который не только вовремя доставит груз в хорошем состоянии, но еще и займется таможенным оформлением. Подскажите, надежную логистическую компанию?
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