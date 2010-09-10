Грузоперевозки

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2440
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Грузоперевозки

Сообщение zevc » Вчера, 13:41

Нам нужно из Китая привезти партию инструментов на продажу. Ищем надежного, ответственного и самое главное компетентного перевозчика. Который не только вовремя доставит груз в хорошем состоянии, но еще и займется таможенным оформлением. Подскажите, надежную логистическую компанию?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2440
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Грузоперевозки

Сообщение klonik » Вчера, 20:58

Я с 2020 года сотрудничаю с логистической компанией «Скай Логистик» https://slgcompany.ru . Мне мой партнер посоветовать с ней поработать, я так и сотрудничаю. Профессиональные сотрудники, прекрасно разбираются в этом деле. Сами доставляют и занимаются таможенным оформлением. Если есть необходимость, то логистическая компания даже сама может груз оформить. Все всегда приходит без задержек, без лишних вопросов и как положенное оформленное. Очень нравится, что есть тарифы разные, можно подобрать под себя. А так можно вообще груз доставлять разными путями, даже, в том числе авиа и автомобильным транспортом из Китая. В общем, можете смело обращаться в «Скай логистик», я вам советую.
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