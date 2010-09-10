Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2440
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 17:45

Увидела онлайн рекомендацию: "Найм организатора свадьбы", но не уверена, стоит ли доверять выбор важных моментов третьим лицам. Как выбрать лучших организаторов?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2438
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 52 минуты назад

Выбор организатора свадьбы - дело важное и ответственное. Прежде всего, убедись в наличии достаточного опыта и положительных отзывов о работе компании. Лично пообщайся с потенциальным организатором, обсуди все детали и пожелания. На ресурсе https://restoranka.ru/m/news/20-sekreto ... oj-svadby/ найдёшь вдохновение и советы, которые помогут сформулировать запросы для специалиста. Там же можно заимствовать идеи и фишки, которые подчеркнут индивидуальность твоего праздника и поразят гостей.
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