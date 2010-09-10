Подскажите
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Подскажите
Моя стиральная машина Miele внезапно перестала работать, а мастер назначил длительное ожидание. Возможно ли что-то сделать самостоятельно перед его приходом?
Re: Подскажите
Мне тоже приходилось сталкиваться с такой ситуацией. Первое, что я сделала, это проверила электричество и подачу воды. На сайте я нашла полезные инструкции и советы: https://www.poparimsya.com/oborudovanie ... dacii.html . Благодаря этим рекомендациям удалось выловить мелкую проблему без помощи мастера. Советую почитать статью: там много полезной информации, которая может помочь диагностировать неполадки до приезда специалиста. А сэкономленное время и нервы - это уже немалый плюс.
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