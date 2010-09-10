Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2441
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 11:43

Моя стиральная машина Miele внезапно перестала работать, а мастер назначил длительное ожидание. Возможно ли что-то сделать самостоятельно перед его приходом?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2442
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 12:03

Мне тоже приходилось сталкиваться с такой ситуацией. Первое, что я сделала, это проверила электричество и подачу воды. На сайте я нашла полезные инструкции и советы: https://www.poparimsya.com/oborudovanie ... dacii.html . Благодаря этим рекомендациям удалось выловить мелкую проблему без помощи мастера. Советую почитать статью: там много полезной информации, которая может помочь диагностировать неполадки до приезда специалиста. А сэкономленное время и нервы - это уже немалый плюс.
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