Сообщение zevc » 49 минут назад

Каким образом лучше инвестировать в золото? Покупать украшения, вкладываться в слитки – видела у сбера такую возможность или что-то еще? Для себя решила, что золото это надежность, поэтому не отговаривайте – другие варианты не рассматриваю.