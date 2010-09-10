Золото
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Золото
Каким образом лучше инвестировать в золото? Покупать украшения, вкладываться в слитки – видела у сбера такую возможность или что-то еще? Для себя решила, что золото это надежность, поэтому не отговаривайте – другие варианты не рассматриваю.
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