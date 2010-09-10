Золото

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2442
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Золото

Сообщение zevc » 49 минут назад

Каким образом лучше инвестировать в золото? Покупать украшения, вкладываться в слитки – видела у сбера такую возможность или что-то еще? Для себя решила, что золото это надежность, поэтому не отговаривайте – другие варианты не рассматриваю.
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