Золото

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2442
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Золото

Сообщение zevc » Сегодня, 16:46

Каким образом лучше инвестировать в золото? Покупать украшения, вкладываться в слитки – видела у сбера такую возможность или что-то еще? Для себя решила, что золото это надежность, поэтому не отговаривайте – другие варианты не рассматриваю.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2442
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Золото

Сообщение klonik » Сегодня, 21:04

На сайте https://www.lanta.ru/metals/coins/zolotie-monety/ смотрите стоимость золотых монет и покупайте их. Это оптимальный вариант сразу по двум причинам. Во-первых, украшения сразу вполовину теряют в цене после покупки, с них деньги хранить не выгодно. Во-вторых, слитки это как акции, надо выжидать удобный момент и уметь в этом разбираться. А монеты не напрягают, лежат и лежат. Их потом, если что, продать можно моментально.
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