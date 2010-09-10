Видеонаблюдение

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2444
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Видеонаблюдение

Сообщение klonik » Сегодня, 19:14

Девочки, привет! Скажите, во сколько может встать обслуживание системы видеонаблюдения? Еще ни разу не обслуживали, поэтому нужно и узнаю насчет этого информацию. Хочу знать хотя бы в какую стоимость может обойтись такая система, какую сумму нужно готовить на обслуживание.
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