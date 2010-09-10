Видеонаблюдение
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Видеонаблюдение
Девочки, привет! Скажите, во сколько может встать обслуживание системы видеонаблюдения? Еще ни разу не обслуживали, поэтому нужно и узнаю насчет этого информацию. Хочу знать хотя бы в какую стоимость может обойтись такая система, какую сумму нужно готовить на обслуживание.
Re: Видеонаблюдение
Привет, стоимость технического обслуживания видеонаблюдения индивидуальная. Все зависит вообще какая система и как она установлена. Сколько камер, как и куда они подведены. На самом деле точную стоимость вам скажет только компания, которая специализируется в таких вопросах. С уверенностью могу сказать, что обслуживать системы видеонаблюдения нужно. Потому что мы не обслуживали ни разу, и она у нас вышла из строя. Сейчас установили новую систему, и муж все равно периодически заказывает обслуживание. Потому что так гораздо надежнее, эффективнее. Тем более обращаемся к специалистам, которые прекрасно разбираются в таких системах. Они нам устраняют мелкие неисправности, сводят на нет серьёзные проблемы, которые приводят к полному выходу из строя отдельных узлов.
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