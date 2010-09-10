Сообщение klonik » Вчера, 19:14

Девочки, привет! Скажите, во сколько может встать обслуживание системы видеонаблюдения? Еще ни разу не обслуживали, поэтому нужно и узнаю насчет этого информацию. Хочу знать хотя бы в какую стоимость может обойтись такая система, какую сумму нужно готовить на обслуживание.