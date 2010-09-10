Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2444
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 19:24

Всем привет! Кто-нибудь покупал металл в компании «Снабтехмет» в Казахстане? Что вы можете сказать о компании и металле, который она реализует? Хочу купить трубы у них на дачу, но вот не знаю, как у них там по качеству. Если кто-то брал, то подскажите мне, пожалуйста.
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